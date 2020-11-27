İran İstihbarat Bakanı Alevi: “Mahabadi suikastının faillerini yakalama operasyonunu başlattık”

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, nükleer bilimci ve İran Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin taziye mesajı yayınladı. Alevi, Mahabadi'nin suikast sonucu öldürülmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, “Bu büyük bilim insanının ölümü nedeniyle tüm İranlılara baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mahabadi suikastını gerçekleştirenlere yönelik operasyonların başlatıldığını kaydeden Alevi, “İstihbarat Bakanlığımız faillerin yakalanması için harekete geçmiş durumda. Şehidimizin intikamını faillerden ve azmettiricilerden alacağız” dedi.

Öte yandan İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade Mahabadi, bugün Tahran'ın Abserd bölgesinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. İran nükleer programının babası olarak kabul edilen Mahabadi, 2018 yılında İsrail tarafından hedef alınmış, ancak saldırı başarısız olmuştu.

Aynur Sena Çabuk

