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İran kaçak yakıt taşıyan tankere el koydu

İran kaçak yakıt taşıyan tankere el koydu
İran kaçak yakıt taşıyan tankere el koydu

İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde 700 bin litre kaçak yakıt taşıyan yabancı bir petrol tankerine el koyduklarını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, 700 bin litre kaçak yakıt taşıyan yabancı bandıralı bir petrol tankerine Basra Körfezi'nden geçişi sırasında el konulduğunu açıkladı. Devrim Muhafızları Komutanı General Ramazan Zirahi, kaçak yakıt taşıyan tankere yerel saatle 21.30'da el konulduğunu belirterek, tankerin 7 kişilik mürettebatının da tutuklandığını ifade etti.

Petrol tankerinin, diğer gemilerden temin ettiği kaçık yakıtı Körfez ülkelerine ulaştırdığını belirten General Ramazan Zirahi, “Petrol tankerine ilişkin elde edilen bilgilerin ardından, Basra Körfezi'nde tankere el konuldu” açıklamasında bulundu. Petrol tankerinin 700 bin litre kaçak yakıt taşıdığını belirten General Zirahi, İran'ın kendi sahil güvenliğini korumaya devam edeceğini söyledi. 

Aynur Sena Çabuk


 

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