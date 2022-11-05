İran 'Kaim-100' adlı uydu taşıyıcı roketini fırlattı

ran devlet televizyonu haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu “Kaim-100” adlı uydu taşıyıcı roketi başarılı bir şekilde uzaya fırlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından üretilen “Kaim-100" adı uydu taşıyıcı roketin, yörünge altı test uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Roket 80 kilogram ağırlığındaki bir uyduyu Dünya'nın yaklaşık 500 kilometre üzerindeki yörüngeye yerleştirebilecek.

Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından geliştirilen "Nahid" uydusunu, yakın zamanda "Kaim-100" roketi ile uzaya fırlatmayı planladıklarını söyledi.

Aynur Sena Çabuk



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