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İran, Kerkük'te PAK karargahını bombaladı

İran, Kerkük'te PAK karargahını bombaladı
İran, Kerkük'te PAK karargahını bombaladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Mahsa Amini gösterilerini tahrik ettikleri ve destek verdikleri gerekçesiyle Irak'ın Kerkük kentinde Altun Köprü bölgesindeki PAK örgütü karargahını 4 füzeyle vurdu.

İran, Kerkük'te PAK karargahını bombaladı - Tıkla İzle


İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuzey Irak'ta bulunan PAK karargahlarına yönelik füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdi. PAK karargahlarının saldırıdan önce boşaltılmış olduğu bildirilirken, Altun Köprü bölgesindeki okullarda da öğrencilerin tahliye edildiği bildirildi. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, ayrılıkçı Kürt örgütlerinin İran sınır bölgelerinde güvenliği tehdit ettikleri belirtilerek, Kerkük kırsalında bulunan Kürdistan Özgürlük Partisi'nin (PAK) Pirde ve Dêgele'deki karargahlarının 4 füzeyle bombalandığı ifade edildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Eylül, 14 ve 21 Kasım tarihlerinde Kuzey Irak'a saldırlar gerçekleştirmiş ve düzenlenen saldırılarda çok sayısı da kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

Aynur Sena Çabuk- Semir Yemenci
 

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