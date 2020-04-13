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İran, korona virüsün biyolojik saldırı ihtimalini araştırıyor

İran, korona virüsün biyolojik saldırı ihtimalini araştırıyor
İran, korona virüsün biyolojik saldırı ihtimalini araştırıyor

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Sağlık Dairesi Başkanı Tuğgeneral Hasan Aragizade, ülkede korona virüsün yayılmasının biyolojik bir savaşın parçası olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

İran medyasına konuşan Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Sağlık Dairesi Başkanı Tuğgeneral Hasan Aragizade, kesin deliller olmadan korona virüsü bir biyolojik saldırı olarak göremeyeceklerini belirterek, ”Korona virüsün bir biyolojik saldırı olma ihtimali tüm ülkeler tarafından araştırılacaktır” dedi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin korona virüs ile mücadelede Sağlık Bakanlığına ilk günden itibaren destek sağladığını belirten Tuğgeneral Aragizade, Sağlık Bakanlığına gerekli desteği sağlamak için Silahlı Kuvvetler bünyesinde ayrı bir birim kurduklarını söyledi. Silahlı Kuvvetler tarafından ülke genelinde 7 sahra hastanesi kurulduğunu belirten Aragizade, ordunun ihtiyaç duyulması halinde şehirlerde dezenfekte çalışmalarına katıldığını söyledi. 

Korona virüsün biyolojik bir saldırı olma ihtimaline değinen Tuğgeneral Hasan Aragizade, bu ihtimalin İran Bilim Merkezlerinde araştırıldığını söyleyerek, ”İran, ülkedeki korona virüs salgınının biyolojik bir savaşın parçası olup olmadığını inceliyor. Kesin deliller olmadan korona virüs biyolojik saldırıdır diyemeyiz. Bu iddiayı bilimsel ve kesin olarak doğrulamak kolay değil. O nedenle diğer ülkeler de bu konuyu araştıracaklardır” dedi.

Aynur Sena Çabuk

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