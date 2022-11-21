İran Milli Futbol Takımı, İngiltere maçı öncesi milli marşı söylemedi



Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere ve İran karşı kaşıya geldi. Khalifa Uluslararası Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde İran milli marş çalınırken, İran Milli Futbol Takımı oyuncularının sessiz kalması sosyal medyada gündem oldu. İranlı futbolcuların milli marşı okumamaları ülkede devam eden Mahsa Amini gösterilerine destek olarak yorumlandı.

Stadda bulunan İranlı taraftarlardan bazıları da, giydikleri tişörtler ve açtıkları pankartlarda ile İran'daki protestolara destek vererek, "Kadınlara yaşam özgürlüğü", "İran için özgürlük" ve "İranlı kadınlarla birlikte ayağa kalk" ifadelerine yer verdi.

İngiltere karşılaşması öncesi gazetecilere konuşan İran Milli Futbol Takımı Kaptanı Ehsan Hajsafi, ülkede devam eden gösterilere ilişkin, “Halkımızın mutlu olmadığını ve ülkemizde sorunlar olduğunu kabul etmeliyiz. Gösterilerde hayatını kaybedenler için üzgünüm. Maçta elimizden geleni yapacağız ve acılı ailelerin sesi olacağız” ifadelerini kullandı.

İran Plaj Futbol Milli Takımı da milli marşı okumamıştı

İran Plaj Futbol Milli Takımı oyuncuları da 2022 Kıtalararası Plaj Futbolu Dünya Şampiyonası yarı final maçında milli marşı okumayarak ve şampiyonluk kupasını kaldırmayarak ülkedeki gösterilere destek vermişti. İran Futbol Federasyonu Plaj Futbolu Komitesi oyuncuların milli marş okumamaları ve kupa kaldırırken sevinmemeleri nedeniyle inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Komite açıklamasında, “İran kuralları, olimpiyat etik kuralları ve Dünya Futbol Federasyonu kurallarına göre spor alanlarında her türlü siyasi davranıştan kaçınılması gerektiğini savunarak, spor ahlakına uymayan davranışlarda bulunan kişilerle ilgili yönetmelik gereği işlem yapılacağı belirtilmişti” dedi.

Aynur Sena Çabuk



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