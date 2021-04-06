İran, nükleer anlaşmaya aşamalı olarak dönmeyi kabul etmiyor

İran ve 4+1 ülkeleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerinin ilk oturumu sona erdi. Viyana'da yapılan görüşmelerin ilk oturumunda İran'ın nükleer faaliyetleri ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin teknik konuların ele alındığı ve görüşmelerin uzman heyetler ile devam edeceği belirtilmişti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, Viyana'da 4+1 ülkeleri ile düzenlemen nükleer anlaşmaya geri dönüş komisyonu hakkında İran basınına demeç verdi. Erakçi, Viyana'da yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, “Görüşmeler cuma günü de devam edecek. İran heyeti cuma günü yapılacak görüşmeler için Viyana'da kaldı” dedi.

ABD'nin nükleer anlaşmaya aşamalı olarak dönmesini kabul etmediklerini belirten Erakçi, “Nükleer anlaşmaya aşamalı olarak dönülmesini kabul etmiyoruz. Tüm yaptırımlar kaldırılmalı ve biz de bunu test ettikten sonra taahhütlerimize döneceğiz” ifadesini kullandı.

İran, 1 milyar doların serbest bırakılmasını reddetti

Erakçi, “Uranyumu yüzde 20 zenginleştirme kararının sonlandırılmasına karşılık bloke edilen 1 milyar doların serbest bırakılmasını kabul etmedik” dedi.

İran heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, yapılan görüşmelerde ABD yaptırımlarının kaldırılmasının öncelikleri olduğunu belirtmişti.

Aynur Sena Çabuk

