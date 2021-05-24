İran nükleer tesislerin denetim süresini 1 ay daha uzattı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında 3 ay süreyle uygulanan nükleer tesisleri denetleme anlaşmasının 1 ay daha uzatıldığını duyurdu. Garipabadi, alınan kararın IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'ye bildirildiğini belirtti.

Viyana'da 4+1 ülkeleri ile nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmeleri devam ediyor

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 Nisan tarihinde başlayan 4+1 ülkeleri arasındaki (Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran) nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri devam ederken, ABD'nin de temsilci gönderdiği Viyana görüşmelerinde ABD'nin İran yaptırımları ve Tahran yönetiminin nükleer faaliyetleri ana gündemi oluşturuyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Viyana görüşmelerine ilişkin yaptığı son değerlendirmede ABD'nin uyguladığı temel yaptırımların kaldırılmasında anlaştıklarını belirterek, "Bazı ayrıntılara ilişkin müzakerelerimiz devam ediyor" ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Viyana'da İran heyetine başkanlık eden Abbas Erakçi ise yaptığı açıklamada, görüşmelerden henüz sonuç almadıklarını, fakat ABD tarafından yaptırımların kaldırılması konusunda olumlu mesajlar aldıklarını ifade etmişti.

Öte yandan İran ile IAEA arasında yapılan son görüşmede, IAEA'nın bu ülkedeki temel doğrulama ve izleme faaliyetlerini 3 ay daha sınırsız yürütebileceği kararlaştırılmıştı. İran Meclisi, 23 Şubat tarihinde ABD yaptırımları nedeniyle Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol'den ayrılma kararı almıştı. Alınan karar, IAEA müfettişlerinin İran nükleer tesislerinin denetimine sınırlandırma getirmişti.

Aynur Sena Çabuk

