İran ordusu İHA tatbikatına başladı

İran ordusu, Simnan eyaletinde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı ilk İnsansız Hava Aracı (İHA) tatbikatına başlandığını duyurdu. Havadan karaya nokta atışlı füzelerin kullanılacağı tatbikatta, intihar saldırılarının da tatbikatta yer alacağı belirtildi. İran Ordusu Harekat Başkan Yardımcısı Mahmud Musevi tatbikata kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılacağını belirterek, “Tatbikatta gerçeğe yakın savaş senaryolarını uygulayacağız” dedi. Tatbikatta yüzlerce İHA'nın kullanılacağı, tatbikatın iki gün süreceği ifade edildi.

Bugün başlayan İHA tatbikatında İran tarafından üretilen yeni İHA ve askeri teçhizatın da tanıtılacağı belirtildi.

Aynur Sena Çabuk