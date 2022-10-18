İran Petrol Bakanı Uci: 'Rusya ile doğal gaz görüşmeleri olumlu geçti'

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, Meclis açık oturumunda ülkede doğal gaz üretimi ve enerji diplomasisi üzerine bilgi verdi. Uci, İran'ın enerji ihtiyacının yüzde 70 üzerinde doğal gazdan karşılandığını belirterek, “Buna karşılık enerji tüketiminde dünya ortalamasının üzerindeyiz. Doğal gaz üretimi ile gaz tüketimi arasında orantı yok” dedi. Enerji açığı ve tüketimdeki artış nedeniyle geçtiğimiz yıllardan elektrik ve gaz kesintilerine gidildiğini hatırlatan Uci, “Hükümetin tasarrufu önceleyen politikaları sayesinde kesintiler sona erdi. Geçtiğimiz yıl 25 milyon metreküp fazladan doğal gaz üretimi gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Aynur Sena Çabuk

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