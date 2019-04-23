İran Petrol Bakanı Zengane: 'ABD'nin rüyası gerçekleşmeyecek'

Mecliste milletvekillerinin sorularını cevaplayan İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, gaz üretiminde yüzde 30'luk bir artış gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Geçtiğimiz yıl 750 milyon metreküp gaz üretim oldu” dedi. ABD ve Rusya'dan sonra gaz üretiminde İran'ın üçüncü şurada yer aldığını belirten Zengene, Türkiye, Irak, Azerbaycan, Pakistan ve Ermenistan'a her gün 60 milyon metreküp gaz ihraç ettiklerini vurgulayarak, “ABD'nin petrolü bir silah gibi kullandığı siyaseti başarısız olacak” ifadesini kullandı.

ABD'nin İran petrol satışını sıfıra indirmek için gördüğü rüyanın hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini kaydeden İran Petrol Bakanı Zengane, “Tüm gücümüzle bu yaptırım siyaseti karşısında duracağız. Onlar petrol piyasasında fiyatların yükselmesinden endişe duymaktalar. ABD ve müttefikleri küresel petrol piyasasından İran'ı silerek, dünyanın petrol ihtiyacını karşılayamazlar” ifadelerini kullandı.

ABD İran'a yönelik uyguladığı yaptırımlarda 8 ülkeye verdiği muafiyet süresini uzatmayacağını ilan etmişti. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kullanamaması durumunda, boğazı geçişlere kapatacaklarını duyurmuştu.

Aynur Sena Çabuk