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İran: “Rusya'da hukukun üstünlüğünü destekliyoruz”

İran: “Rusya'da hukukun üstünlüğünü destekliyoruz”
İran: “Rusya'da hukukun üstünlüğünü destekliyoruz”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Rusya’da Wagner grubunun başlattığı isyana yönelik “Rusya’da hukukun üstünlüğünü destekliyoruz” dedi.

Rus paralı asker grubu Wagner'ın başlattığı isyanın ardından Rusya'daki gelişmeler yakından takip ediliyor. Rusya'daki gelişmelere yönelik açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Wagner'ın Rus yönetimine karşı isyanını Rusya'nın iç meselesi olarak gördüklerini belirterek, “Rusya Federasyonu'nda hukukun üstünlüğünü destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynur Sena Çabuk
 

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