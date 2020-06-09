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İran Sağlık Bakanlığı Sözcülüğü'ne atama

İran Sağlık Bakanlığı Sözcülüğü'ne atama
İran Sağlık Bakanlığı Sözcülüğü'ne atama

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü olarak Sima Sadat Lari’nin atandığını duyurdu.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, korona virüs sürecinde Sağlık Bakanlığının sözcülüğünü yapan Kiyanuş Cihanpur'a çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, göreve Sima Sadat Lari'nin atandığını açıkladı. Nemeki, yeni Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sadat Lari'nin Bakanlığın yürütme birimleri ile hızlı çalışan ve olayları siyasileştirmeyen bir isim olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan her türlü açıklama ve yorumun, Bakanlığa ve Bakana ait olduğunu belirten Nemeki, sözcülük makamıyla Bakanlık arasında uyum olması gerektiğini söyledi.

Aynur Sena Çabuk

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