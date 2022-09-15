İran, Şangay İşbirliği Örgütü'nün tam üyesi oldu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özbekistan'ın başkenti Semerkant kentinde İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliği için mutabakat zaptı imzaladıklarını açıkladı. Emir Abdullahiyan, örgütün genel sekreteri Zhang Ming ile tam üyelik konusunda karşılıklı imzaların atıldığını belirtti. Şangay İş birliği Örgütü'ne üye ülkeler ile ilişkilerin yeni bir aşamaya geçtiğini kaydeden Emir Abdullahiyan, "Enerjiden ekonomiye ve ticarete birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi adına önemli bir gelişme oldu. İşbirliğinde artık yeni bir aşamadayız" ifadelerini kullandı.

Şangay İşBirliği Örgütü, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla 1996 yılında kurulmuştu. Örgüte Özbekistan, Pakistan ve Hindistan'ın da katılımıyla tam üye sayısı sekize yükselmiş oldu. 2005'te ŞİÖ'ye gözlemci statüsünde üye olarak katılan İran'ın tam üyelik süreci Eylül 2021'de başlatılmıştı. Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye ise diyalog ortağı olarak yer alıyor.

Aynur Sena Çabuk