İran Silahlı Kuvvetleri: 'Askeri tatbikatımıza müdahale eden ABD İHA'larını uzaklaştırdık'

İran devlet televizyonu, İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Şehram İrani'ye dayandırdığı haberinde, Basra Körfezi'nde İran ordusunun başlattığı “Zulfikar” adlı askeri tatbikatı gözlemleyen ABD'ye ait insansız hava araçlarının uzaklaştırıldığını duyurdu. Şehram İrani, ABD'ye ait İHA'ların askeri tatbikatın yapıldığı alana yakınlaştıklarını ve tatbikattan bilgi almaya çalışan İHA'lara gereken uyarı yapıldıktan sonra geri çekildiklerini belirtti.

ABD İHA'larının İran hava sahasından uzaklaşmasının ardından bölgeyi denetlemek için savaş uçaklarının havalandığını belirten İrani, ABD'nin bölgedeki askeri tatbikatlardan bilgi toplamak için bu yöntemi seçtiğini ifade etti.

Aynur Sena Çabuk