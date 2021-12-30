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İran, Simurg uydu taşıyıcı roketi uzaya fırlattı

İran, Simurg uydu taşıyıcı roketi uzaya fırlattı
İran, Simurg uydu taşıyıcı roketi uzaya fırlattı

İran, Simurg (Anka Kuşu) uydu taşıyıcı roketin başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldığını duyurdu.

İran Savunma Bakanlığı Uzay Birimi Sözcüsü Ahmed Hüseyni, Simurg (Anka Kuşu) adı verilen uydu taşıyıcı roketi başarılı bir şekilde uzaya fırlattıklarını açıkladı. Hüseyni, “İlk kez bu görevde 3 araştırma kargosu 470 kilometre yüksekliğe, saniyede 7 bin 350 metre hızla uzaya gönderildi. Simurg başarılı bir şekilde fırlatıldı” dedi.

İran devlet televizyonu, Simurg uydu roketinin bir “öncü” olduğunu ve ilerleyen süreçte benzer roketlerin uzaya gönderileceğini belirtti. İran'ın daha önceki benzer girişimleri ABD tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Aynur Sena Çabuk

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