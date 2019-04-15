İran sınır hattında 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılana açılamada, “Van'ın Özalp ilçesine bağlı Beyarslan Mahallesi sınırlarında konuşlu bulunan, Saltuk Piyade Sınır Hudut Komutanlığınca, İran İslam Cumhuriyeti ülkesi sınır hattında devam eden keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında; yüklü atlarla birlikte İran tarafından ülkemize yasadışı yollardan girmeye çalışan bir grup şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan müdahale sonucunda şüpheli şahıslar, atların üzerlerindeki yükleri atarak İran tarafına kaçmışlardır. Yükler içerisinde yapılan kontrol ve aramada 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiş olup, olay hakkında Özalp İlçe Jandarma Komutanlığınca gerekli yasal işlemler başlatıldı” denildi.

Nihat Özbay

