İran sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediliyor

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Düzensiz göçmen baskılarının artması üzerine sınır hattı güvenliğinin artırılması amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen askeri birlikler, 7/24 esaslı nöbet tutuyor. Son günlerde özellikle gece karanlığını fırsat bilerek sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin geçişinin önlenmesi amacıyla alınan önlemler kapsamında, teknolojinin tüm olanaklarından yararlanıyor.





Tespit edilen yasa dışı geçişe anında müdahale

Van'ın Özalp ilçe sınırlarında gece saatlerinde devriye yapan zırhlı aracın termal kamerasına yasa dışı geçiş tespit edildi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Mehmetçik, olay bölgesine giderek geçişleri anında durdurdu.

Sınır bölgesinde Mehmetçiğin yanı sıra, jandarma, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları görev alıyor. Öte yandan bölgede İHA ve SİHA başta olmak üzere, drone ve gece görüşlü kameralardan destek alınıyor.







Yılmaz Sönmez - Şükrü Akyüz

