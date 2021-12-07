İran sınırındaki duvar çalışmalarına ara verildi

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor.

Van-İran sınırında 64 kilometrelik sınır hattına yapılan modüler duvar çalışmalarının 41 kilometrelik kısmı tamamlandı. Yüksek rakımlı sınır hattında hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte bölgede faaliyet yürüten iş makinalarının çalışmaları durduruldu.

Sınır duvarının geriye kalan 231 kilometrelik kısmının ihalesi devam ederken, ilkbahar mevsiminde çalışmalara yeniden başlanacak.

“295 kilometrelik sınırımızın tamamında çalışma yapılacak”

İHA muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu yıl 295 kilometrelik kısmının 64 kilometresinin ihale edildiğini belirtti. Vali Bilmez, “Bunun yaklaşık 41 kilometresinin ise montajı tamamlandı. Hava koşullarından dolayı şu an bölgedeki iş makinalarımızı çekerek işlerimizi durdurduk. Bahar mevsiminde hava koşulları iyi olur olmaz geri kalan kısmı tekrar çalışmaya başlayacaklar. Diğer kısmının da şu an ihale hazırlıkları yapılmaktadır. Geri kalan 231 kilometrelik kısmının da inşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde ihalesi yapılır. Baharla birlikte 295 kilometrelik sınırımızın tamamında çalışma yapılacaktır” diye konuştu.

Yılmaz Sönmez - Yunus Tuğrul



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