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İran: 'Terörist Trump'ın yakasını bırakmayacağız'

İran: 'Terörist Trump'ın yakasını bırakmayacağız'
İran: 'Terörist Trump'ın yakasını bırakmayacağız'

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, General Kasım Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin yargı sürecinin uluslararası alana taşınması gerektiğini söyleyerek, “Terörist Trump’ın yakasını bırakmayacağız” dedi.

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, “ABD Başkanı'nın yakasını birinci derece terörist fail olarak tutmamız gerekir. Onu uluslararası mahkemede yargılayacağız. ABD'nin uluslararası hukuku çiğneyen bu eylemine uluslararası toplum tepki göstermezse artık ABD'nin önünü alamayız” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Süleymani'yi öldürme emrini veren kişi olarak uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini söyleyen Reisi, İran Dışişleri Bakanlığı ve Yargı Erki'nin konuyu takip edeceğini kaydetti. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD'nin bölgeden çıkartılmasına ilişkin konuşmasına işaret eden Reisi, “Onları bölgeden kovarak, bölge ülkelerde yeniden huzur ve istikrar sağlayabiliriz” dedi.

Aynur Sena Çabuk

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