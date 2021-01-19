İran, Trump ve Pompeo'yu yaptırım listesine aldı

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına her gün bir yenisi eklenirken, İran'dan ABD'ye yaptırım kararı geldi. İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı açıklamada, “ABD'nin bölgedeki maceraperest ve terör faaliyetleri ve insan hakları ihlalleri ile mücadele” kapsamında yürürlüğe konulan yeni yasa kapsamında bazı ABD'li isimlerin yaptırım listesine alındığını belirtti.

Hatipzade, İran tarafından yaptırım listesine alınan isimlerin terör örgütlerine destek vermek, barış ve güvenliğe tehdit oluşturmak ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlandıklarını açıkladı.

İran tarafından yaptırım listesine alınan isimleri açıklayan Hatipzade, “ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel, eski Savunma Bakanı Mark Esper, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, eski ABD İran Özel Temsilcisi Brian Hook, ABD İran Özel Temsilcisi Elliott Abrams ve ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) Sorumlusu Andrea Gacki yaptırım listesine alınan isimler oldu” dedi.

ABD'li üst düzey isimler için alınan yaptırım kararına ilişkin gerekçeyi de paylaşan Hatipzade, “ABD'li söz konusu isimler General Kasım Süleymani suikastını gerçekleştirmek ve azmettirmek. İran'a yönelik terör faaliyetleri gerçekleştirmek ve terör örgütlerine destek vermek. Siyonist İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik cinayet ve katliamları ile nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastına destek vermek. İran halkının gıda ve ilaç gibi tıbbi ihtiyaçlarını dahi karşılamasına izin vermeyen tek taraflı acımasız yaptırımlar uygulamaları nedenleriyle yaptırım listesine alındı" ifadelerini kullandı.

Aynur Sena Çabuk