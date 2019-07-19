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İran, Trump'ın düşürdük dediği İHA'nın görüntüsünü yayınladı

İran, Trump'ın düşürdük dediği İHA'nın görüntüsünü yayınladı
İran, Trump'ın düşürdük dediği İHA'nın görüntüsünü yayınladı

İran Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı'nda düşürdüklerini söylediği insansız hava aracının (İHA) görüntüsünü yayınladı.

İran, Trump’ın düşürdük dediği İHA’nın görüntüsünü yayınladı - Tıkla İzle

Devrim Muhafızları yayınladığı bildiride, İran'a ait bir İHA'nın ABD tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamanın doğru olmadığını belirterek, söz konusu İHA'nın görevini tamamladıktan sonra başarılı bir şekilde üsse geri dönüş yaptığını duyurmuştu. Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda düşürdüklerini açıkladığı İHA'nın görüntülerini yayınlayarak, insansız hava aracının ABD'ye ait USS Boxser gemisinden görüntü aldığını ve başarılı bir şekilde üsse geri dönüş yaptığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçi ve Genelkurmay Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait İHA'yı düşürdük şeklindeki açıklamalarını yalanlamış ve İHA'nın başarılı bir şekilde üsse geri dönüş yaptığını açıklamıştı.  

Aynur Sena Çabuk


 

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