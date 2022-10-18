İran, Ukrayna ile SİHA iddialarını müzakere etmeye hazır

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında İran yapımı silahlı insansız hava araçları (SİHA) kullandığı yönünde çıkan haberler İran tarafından yalanlanmaya devam ediliyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere İran'dan Rusya'ya SİHA dahil olmak üzere silah gönderildiğine ilişkin iddiaların taraflı ve temelsiz olduğunu belirterek, “İran bu suçlamaları gidermek için Ukrayna ile görüşmeye ve müzakere etmeye hazır” ifadelerini kullandı. Kenani, “Bu iddialar bazı ülkelerin medya kuruluşlarının İran'ın aleyhine siyasi amaçlı bir atmosfer oluşturma çabasının bir örneğidir” dedi.

İran'ın savaştaki tutumunun tamamen tarafsız olduğunu belirten Kenani, “İran, savaşa en başından bu yana karşıydı ve tüm sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini her zaman vurguladı ve bu doğrultuda da Dışişleri Bakanımız, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla çok sayıda görüşmeler gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı. İran'ın uluslararası hukuka göre tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü savunduğunu söyleyen Kenani, “İran her zaman Ukrayna dahil olmak üzere tüm ülkelerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü gibi temel ilkelerin gözetilmesinin gerekliliğini vurgulamış ve savaşa karşı olduğunu söylemiştir” dedi.

ABD, Rusya'nın İran yapımı SİHA kullandığını açıklamıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, İran yapımı SİHA'ların Rusya tarafından Ukrayna'daki savaşta kullanılmasına yönelik gelen soruya, “Rusya'nın bunları hem askeri hem de sivil hedeflere karşı kullandığına dair kapsamlı kanıtlar var. Hepiniz, bahsettiğiniz gibi İran yapımına benzeyen insansız hava araçlarının Kiev şehir merkezini vurduğuna dair raporları gördünüz” ifadelerini kullanmıştı.

İran, dün yaptığı açıklamada iddiaları reddetmişti

Kanaani dün düzenlediği haftalık basın toplantısında, İran'ın Rusya'ya İHA/SİHA gönderdiğini bir kez daha reddetmiş, "İran'ın, Rusya'ya SİHA gönderdiğine ilişkin çıkan haberlerin siyasi hedefleri var bunlar Batılı kaynaklar tarafından yayılıyor. Biz savaşın tarafı olan ülkelere silah tedarik etmiyoruz" demişti.

Aynur Sena Çabuk



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