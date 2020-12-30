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İran, Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenler için 150 bin dolar ödeyecek

İran, Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenler için 150 bin dolar ödeyecek
İran, Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenler için 150 bin dolar ödeyecek

İran, düşürülen Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin aileleri için 150 bin dolar tazminat ödeyeceğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanlığı Hukuk Yardımcılığından yapılan açıklamada, Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin aileleri için 150 bin dolar (1.1 milyon Türk Lirası) tazminat ödeneceği ve kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi. Açıklamada, Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin ailelerine kişi başı 150 bin dolar veya Euro cinsinden karşılığının tazminat olarak ödeneceği ve bu işlemin en kısa sürede gerçekleştirileceği ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü General Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesinin ardından İran, ABD'nin Irak'ta bulunan üslerine füze saldırısı gerçekleştirmişti. İran tarafının gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından 8 Ocak'ta Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna'ya ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş ve uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İranlı yetkililerin yolcu uçağının düşürülmesine yönelik yaptıkları açıklamada, uçağa insani hata sonucu 2 füzenin ateşlendiğini ve uçağın bu nedenle düştüğü duyurulmuştu.

Öte yandan Tahran yönetimi Ukrayna'ya ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin nihai raporunu henüz açıklamadı.

Aynur Sena Çabuk

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