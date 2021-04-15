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İran uyruklu karısını darp eden şahıs tutuklandı

İran uyruklu karısını darp eden şahıs tutuklandı
İran uyruklu karısını darp eden şahıs tutuklandı

Adana’da İran uyruklu eşini darp eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Valiliği, İran uyruklu G.A.A'nın eşi Z.Ç. tarafından darp edildiği görüntüleri sosyal medyaya düşmesinin ardından yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, “14 Nisan 2021 günü saat 17.55'te 155 Polis İhbar Hattı'na gelen ihbar üzerine emniyet güçlerimiz olay yerine intikal etmiş ve İran uyruklu müşteki şahıs olan G.A.A.'yı olay yerinden alıp tedavi için Adana Şehir Hastanesine götürmüşlerdir. İlgili şahıs gözaltına alınmıştır. Müşteki şahıs G.A.A. verdiği ifadede resmi nikâhlı eşi olan Z.Ç. ile tartıştıklarını ve eşinin kendisine hakaret edip darp ettiğini beyan etmiş eşinden davacı ve şikayetçi olmuştur. Bunun üzerine müşteki şahıs G.A.A. hakkında ‘önleyici tedbir kararı' uygulanmıştır. 14 Nisan 2021 günü gözaltına alınan şüpheli şahıs Z.Ç. 15 Nisan 2021 günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Süleyman Cenk İdaye
 

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