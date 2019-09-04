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İran yedi balıkçı gemisine el koyduğunu duyurdu

İran yedi balıkçı gemisine el koyduğunu duyurdu
İran yedi balıkçı gemisine el koyduğunu duyurdu

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda yedi yabancı balıkçı gemisine el koyduğunu duyurdu.

Cask bölgesi Devrim Muhafızları komutanı Serhenk Timur, Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada yedi yabancı balıkçı gemisinin Hürmüz Boğazı'nda alıkonulduğunu belirterek, "Balıkçı gemileri sahil şeridi ile mesafelerine dikkat etmemeleri ve balık avlama kurallarına riayet etmedikleri için alıkonulmuştur" dedi.

Alıkonulan balıkçı teknelerindeki mürettebat hakkında yargı sürecinin başlatıldığını belirten Devrim Muhafızları komutanlarından General Timur, boğazdaki güvenliği sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Devrim Muhafızları tarafından alıkonulan balıkçı teknelerinde toplam 24 mürettebatın olduğu belirtilmekte.  

Aynur Sena Çabuk

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