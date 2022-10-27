İran yeni nükleer reaktör inşasına başladı

İran devlet televizyonu haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin katılımıyla İsfahan kentinde yeni nükleer araştırma reaktörünün inşasına başlandı. Yeni nükleer araştırma reaktörünün yüzde 20 zenginleştirilmiş nükleer yakıt kullanılan ve 10 megavatlık havuz tipi olduğu belirtilen haberde, reaktörün İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi'nde kullanılacağı belirtildi. İnşa edilen reaktörün nükleer yakıtların test edilmesi, nötron ışınlarını araştırma ve geliştirilmesi, tıbbi ve endüstriyel radyoizotopların üretimi için kullanılacağı ifade edildi.

Aynur Sena Çabuk

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