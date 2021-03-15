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İran'a geçmek isteyen 59 düzensiz göçmen yakalandı

İran'a geçmek isteyen 59 düzensiz göçmen yakalandı
İran'a geçmek isteyen 59 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinden İran’a geçmek isteyen 28’i çocuk 59 düzensiz göçmen yakalandı.

İran’a geçmek isteyen 59 düzensiz göçmen yakalandı - Tıkla İzle

Başkale ilçesindeki Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin araziyi arama tarama faaliyetleri sırasında, Güvendik Mahallesi kırsalında düzensiz göçmenlere rastlandı. Jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 59 göçmeni yakalayarak aile sağlığı merkezine götürüp taramadan geçirdi. Günlerdir yolda olan ve yorgun halde bulunan göçmenlere jandarma ekipleri yemek ve su ikramında bulundu.
Muş ve Bitlis güzergahını kullanarak Başkale üzerinden İran'a geçmek isteyen düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerin ardından Van İl Göç İdaresine gönderildi.

Harun Aksu
 

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