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İran'da 2 kişi koronavirüsü şüphesiyle karantinaya alındı

İran'da 2 kişi koronavirüsü şüphesiyle karantinaya alındı
İran'da 2 kişi koronavirüsü şüphesiyle karantinaya alındı

İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Babol şehrinde 2 kişinin koronavirüsü şüphesiyle karantina altına alındığı bildirildi.

Babol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Cevaniyan yaptığı açıklamada, Babol şehrinde 2 kişinin koronavirüsü şüphesiyle karantina altına alındığını belirterek, "Kesin teşhis için test sonuçlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Karantina altına alınan 2 kişinin test sonuçları olmadan kesin teşhis koyamayacaklarını belirten Cevaniyan, "Her 2 kişi de şu an karantina altında ve gerekli örnekler şüphelilerden alındı" dedi.

Dün virüs nedeniyle 2 kişi ölmüştü

İran'ın Kum şehrinde korona virüsü taşıdığı tespit edilen ve karantina altında bulunan 2 kişi dün hayatını kaybetmiş, İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Ali Rıza Vahap Zade de olayı doğrulamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla korona virüsü ile mücadele merkezi oluşturulurken, virüsün görüldüğü Kum şehrinde okullar bugün için tatil edildi.

Aynur Sena Çabuk

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