İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran'da 23 milletvekili korona virüsüne yakalandı

İran'da 23 milletvekili korona virüsüne yakalandı
İran'da 23 milletvekili korona virüsüne yakalandı

İran'da 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İran Meclis Başkan Vekili Abdulrıza Mısri, ”Şu ana kadar 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testi pozitif çıkmıştır. Çünkü halk ile iç içeydiler. Öte yandan ülkenin farklı bölgelerinden farklı virüslerle de temas etmiş olmaları ve böylece yeni bir virüs türünün ortaya çıkması mümkündür. Dolayısıyla milletvekillerine zarar görmemeleri için halk ile irtibatlarını kesmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Abdulrıza Mısri milletvekillerinin halk ile olan görüşmelerinin ve toplantılarının geçici olarak iptal edildiğini söyleyerek, ”Tüm milletvekillerimizden Nevruz günleri boyunca halk ile irtibata geçmemelerini rica ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Aynur Sena Çabuk
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.