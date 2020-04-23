İran'da 24 saatte korona virüsten 90 ölüm daha

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 87 bin 26'ya, ölenlerin sayısının ise 5 bin 481'e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 30 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 90 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 64 bin 843 kişiye ulaştığını ifade etti.

Cihanpur, şu ana kadar 389 bin 507 korona virüs testi yapıldığını söyleyerek, ”Şu anda hastanelerde 3 bin 105 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır” dedi.

Aynur Sena Çabuk

