İran'da 3 kişiye daha idam kararı

İran'da Mahsa Amini'nin 16 Kasım'da hayatını kaybetmesinin ardından İsfahan kentinde gerçekleştirilen protestolarda 3 emniyet görevlisini öldürmekle suçlamasıyla yargılanan 3 kişi hakkında karar çıktı. 6 kişinin yargılandığı davada Salih Mir Haşimi Baltaki, Mecid Kazımi Şeyh Şabani ve Said Yakubi Kurdsefli adlı 3 sanık hakkında “emniyet görevlisini kasten öldürmek” suçlamasıyla idam kararı verildi. Aynı davada yargılanan Cabir Mir Haşimi beraat ederken, sanıklardan Emir Nasır Azadani'ye 26 yıl ve Suheyl Cihangiri'ye ise 2 yıl hapis cezası verildi.

Gösterilere ilişkin ilk idam 8 Aralık'ta 23 yaşındaki Muhsin Şikari hakkında verilmiş, 12 Aralık'ta 23 yaşındaki Mecidrıza Rahnavard'in infaz edilmesiyle ikinci idam gerçekleşmişti. Ayrıca, 7 Ocak'ta Muhammed Mehdi Keremi ile Seyid Muhammed Hüseyni'nin idam edilmesiyle idam sayısı 4'e yükselmişti.

En az 29 kişi idamla yargılanıyor

İran'da Mahsa Amini gösterileriyle ilişkili 4 kişi idam edilirken, alınan son idam kararlarıyla birlikte en az 29 kişi idamla yargılanıyor. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü'nün son raporuna göre, protestolarda 516 gösterici hayatını kaybederken, tutuklanan ve gözaltına alınan kişi sayısının 20 bine yaklaştı.

5 gösterici hakkında verilen idam kararı bozuldu

İran'ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentindeki gösteriler sırasında bir güvenlik görevlisini öldürme suçlamasıyla yargılanan ve haklarında idam kararı verilen Hamid Karahasanlu, Hüseyin Muhammedi ve Rıza Arya adlı 3 kişinin idam kararı ise Yüksek Mahkeme tarafından bozulmuştu. Son olarak, “Mahsa Amini gösterilerine katılmak” ve “eylemleri kışkırtmak” suçlamalarıyla haklarında idam kararı verilen 23 yaşındaki Mahan Sadrat ve rap sanatçısı Saman Yasin'in yeniden yargılanma talebi kabul edilmişti.

Aynur Sena Çabuk



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