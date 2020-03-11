İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran'da 354 kişi korona virüsünden hayatını kaybetti

İran'da 354 kişi korona virüsünden hayatını kaybetti
İran'da 354 kişi korona virüsünden hayatını kaybetti

İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı 354’e yükselirken, vaka sayısı 9 bin olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki korona virüsü (Covid-19) vak'alarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur ülkedeki Covid-19 onaylanmış vak'a sayısının 9 bin'e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde 958 kişinin testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, “Bunlardan 64'ü hayatını kaybetti. Böylece toplam ölenlerin sayısı 354'e ulaştı” dedi.

Cihanpur son 24 saatte ülkedeki en fazla Covid-19 vakalarının İran'ın başkenti Tahran'da kaydedildiği belirterek, ülkede korona virüsünden iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 959 kişiye ulaştığını söyledi.

Aynur Sena Çabuk

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.