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İran'da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem

İran'da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
İran'da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem

İran’ın Fars ve İlam eyaletlerinde 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

İran Sismoloji Merkezi, merkez üssü Fars eyaletinin Heşt kentinde yerel saatle 21.43'te 4,2 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini bildirdi. İlam eyaletinin Murmuri kentinde de yerel saatle 22.43'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. 18 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklanan deprem, Loristan ve Huzistan eyaletlerinde de hissedildi. Depremlerde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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