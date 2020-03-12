İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran'da 429 kişi korona virüsünden hayatını kaybetti

İran'da 429 kişi korona virüsünden hayatını kaybetti
İran'da 429 kişi korona virüsünden hayatını kaybetti

İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı 429’a yükselirken, vaka sayısı 10 bin 75 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarında onaylanmış vaka sayısının 10 bin 75 olduğu ve ölenlerin sayısının ise 429'a yükseldiğini açıkladı. Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içerisinde bin 75 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Son 24 saat içerisinde bin 75 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 75'i hayatını kaybetti ve böylelikle toplam ölenlerin sayısı 429'a ulaştı" dedi.

Cihanpur, son 24 saatte ülkedeki en fazla Kovid-19 vakasının 303 kişi ile İran'ın başkenti Tahran'da tespit edildiğini söyleyerek, "Ülkede korona virüsünden iyileşenlerin sayısı 3 bin 276 kişiye ulaştı" açıklamasında bulundu.

Aynur Sena Çabuk

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.