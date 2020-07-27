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İran'da 4.4 büyüklüğünde deprem

İran'da 4.4 büyüklüğünde deprem
İran'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, İran’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı, Basra Körfezi'nde bulunan Keşm Adası'nda yerel saatle 15.42'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Son 2 gün içerisinde merkez üssü Keşm Adası ve Dergahan şehri olarak rapor edilen başka depremlerin de meydana geldiği ve bugün gerçekleşen depremin şimdiye kadarki en şiddetli deprem olduğu aktarıldı.

Aynur Sena Çabuk
 

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