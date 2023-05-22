İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem



Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde yer alan Serab kentinde yerel saatle 21.06'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, depremin Erdebil eyaletinde de hissedildiği aktarıldı. Depremde can ve mal kaybına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Aynur Sena Çabuk



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