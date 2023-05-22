İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem

İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem
İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem

İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Serab kentinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde yer alan Serab kentinde yerel saatle 21.06'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, depremin Erdebil eyaletinde de hissedildiği aktarıldı. Depremde can ve mal kaybına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Aynur Sena Çabuk
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.