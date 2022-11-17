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İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İran'da 5 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

İran, 5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezin'den yapılan açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung şehrinde yerel saatle 17.29'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin, yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedildiği ifade edildi. Deprem bölgesine yardım ekiplerinin sevk edildiğini söyleyen Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, "Depremden etkilenen çevre bölgeler ile temasta bulunuldu. Sarsıntıda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi" dedi.

Aynur Sena Çabuk

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