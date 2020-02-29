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İran'da 5 milletvekiline korona virüsü teşhisi kondu

İran'da 5 milletvekiline korona virüsü teşhisi kondu
İran'da 5 milletvekiline korona virüsü teşhisi kondu

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Esedullah Abbasi, 5 milletvekiline korona virüsü teşhisi konulduğunu açıkladı.

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Esedullah Abbasi, 100 milletvekilinden alınan korona virüsü testinde 5 milletvekilinin korona virüsüne yakalandığını söyledi. Abbasi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla İran Meclisi Başkanlık Heyetinden 3 ismin korona virüsü ile mücadele komitesinde yer alacağını ve hazırlanan raporun meclise sunulacağını belirterek, ”Söz konusu 3 ismin hazırlayacağı raporu bekliyoruz. Yarın meclis toplantısı olmayacak. Bu durum pazartesine kadar devam edecek” dedi.

İran Sağlık Bakanlığı korona virüsüne ilişkin paylaştığı son bilgilerde ülke genelinde korona virüsü vakasının 388 ve ölü sayısının 34 olduğunu açıklamıştı.

Aynur Sena Çabuk
 

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