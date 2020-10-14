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İran'da 5 şehre giriş çıkış yasağı getirildi

İran'da 5 şehre giriş çıkış yasağı getirildi
İran'da 5 şehre giriş çıkış yasağı getirildi

İran’da başkent Tahran dahil olmak üzere 5 şehre korona virüs kısıtlamaları kapsamında giriş çıkış yasağı getirildi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, artan yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 5 şehirde giriş çıkış yasağının uygulanacağını duyurdu. Nemeki, tatil günleri öncesinde yasağın uygulanacağını belirterek, “Tahran, Meşhed, Kerec, İsfahan ve Urumiye şehirlerinde tatil günleri öncesi giriş çıkış yasağı uygulanacak” dedi.
Kırmızı seviyede yer alan eyaletlerde şehirler arası ulaşımı engellemek istediklerini belirten Nemeki, kararın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından onaylandığını kaydetti.

İran'da artan korona virüs vak'aları nedeniyle bazı eyaletlerde korona virüs kısıtlamaları tekrar uygulanmaya başlanmıştı. Başkent Tahran'da üniversiteler, okullar, eğlence merkezleri ve özel kurs ile güzellik salonlarına iki haftalık yasak getirilmişti.

Aynur Sena Çabuk
 

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