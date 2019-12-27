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İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem!

İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem!
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem!

İran'ın Buşehr şehrinde bulunan nükleer santrali yakınlarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Buşehr şehrinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sabah erken saatlerde meydana gelen depremin şiddetini 5.1 olarak İran Acil Durum Servisi ise 4.9 olarak açıkladı. Can ve mal kaybına ilişkin şu ana kadar bir bilgi paylaşılmadı.

İran medyası, depremin Buşehr şehrinde nükleer santral tesisinin 52 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.

Öte yandan İran dünyada sismik olarak çok aktif ülkelerden biridir. 2003 yılında İran'ın Kerman şehrinde 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 31 bin kişi hayatını kaybetmiş, bu depremle tarihi Bam kentinin büyük bölümü yerle bir olmuştu. 2017 yılında İran'ın batısını vuran 7.0 büyüklüğündeki depremde ise 600'dan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 9 binden fazla kişi yaralanmıştı.

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