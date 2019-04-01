İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

İran Sismoloji Merkezi, Irak sınırına yakın Kirmanşah vilayetinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. İran medyasında çıkan haberlerde, seyrek nüfuslu bölgedeki depremde can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Sismoloji merkezinin raporunda, depremin Kirmanşah vilayetine bağlı Sumar kasabasında meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkezinin Irak'ın Mandaki kasabasının 31 kilometre güneydoğusunda ve yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. USGS ayrıca bölgenin depremden kısa bir süre sonra 4.9 ve 4.4 şiddetiyle yeniden sarsıldığını belirtti.

Geçtiğimiz Kasım ayında bölgede meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 500 kişi yaralanmıştı.