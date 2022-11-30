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İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem

İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem
İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung şehrinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği.

 
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung şehrinde yerel saatle 18.47'de 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de hissedildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Aynur Sena Çabuk
 

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