İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem



Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung şehrinde yerel saatle 18.47'de 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de hissedildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Aynur Sena Çabuk



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