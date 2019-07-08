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İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem

İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem
İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem

İran’ın Huzistan eyaletinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Kuveyt ve Irak'ta da hissedildiği kaydedildi.

İran'ın Huzistan eyaletindeki Mescidi Süleyman kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 11.30'da yaşanan depremin yerin 17 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremin ayrıca İze, Bagmelek, Lali, Endika, Şuşter, İsfehan, Kirmanşah ve Şiraz şehirlerinde de hissedildiği kaydedildi.
Can ve mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını aktardı.

Öte yandan, İran sınırındaki Huzistan eyaletinde meydana gelen depremin Kuveyt ve Irak'da da hissedildiği belirtildi.  

Aynur Sena Çabuk

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