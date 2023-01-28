İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde bulunan Hoy şehrinde yerel saatle 21.44'te 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Tebriz ve Urmiye şehirlerinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Depremin büyüklüğü 5.8 olarak açıklanmasının ardından 5.9 olarak revize edildi.

Aynur Sena Çabuk



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