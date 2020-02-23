İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinin Zerabad bölgesinde akşam saat 19.00'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İran sınırında bulunan Van'ın Başkale ilçesinde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem anında vatandaşların panik ve korku dolu anları kameralara yansıdı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depremle ilgili yapılan açıklamada, “İran'in Hoy şehri yakınlarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, depreme en yakın noktada bulunan yerleşim yerlerimiz taranmış olup şuan itibarıyla can kaybı ve yaralanmaya yönelik olumsuz durum ihbarı olmadığı öğrenilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir.” denildi.

Deprem Vanlıları korkuttu, vatandaşlar dışarı çıktı

Akşam saatlerinde İran'nın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da korku dolu anlar yaşattı.

İran'ın Khoy kentinde AFAD'ın açıklamalarına göre, saat 19.00'da meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem, Van'da da hissedildi. Korku dolu anlara sebep olan deprem nedeniyle vatandaşlar dışarı kaçtı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuğunu tedavi etiği sırada depreme yakalanan Adnan Çetin isimli vatandaş korkuyla dışarı kaçtıklarını söyledi. Çetin, “İçeride muayene oluyorduk, oğlumun sonucunu gösterirken baktım, ayaklarımız birden sallanmaya başladı. Doktora dedim kaçalım, deprem oldu, gerçekten iyi sallandık. Çocuklar çok korktu, mahalleyi aradım evdekiler daha çok sallanmış, hemen hiç beklemedik dışarı çıktık, ne yapacağımızı da bilmiyoruz” dedi.