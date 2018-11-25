İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Irak Sivil Savunma Müdürlüğü'nden bu akşam İran - Irak sınırı yakınlarında bir meydana gelen depremle ilgili açıklama geldi. Başta başkent Bağdat olmak üzere Irak genelinde hissedilen depremin ardından açıklama yapan Müdürlük, başkent Bağdat, Babil, Süleymaniye, Kerkük ve Vasıt kentlerinde hissedilen depremin şimdiye herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığını bildirdi. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, “Ekiplerimiz, başkent Bağdat'ta her türlü acil duruma hazırdır" ifadesini kullandı.

156 yaralı

İran'ın Kirmanşah eyaletinde meydana gelen deprem sonucunda 156 kişinin yaralandığı açıklandı. Deprem bölgesinde geniş çapta arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İran'ın Kirmanşah eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran Arama ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Murtaza Selimi yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 156 kişinin yaralandığı bildirdi. Deprem bölgesinde 18 arama ve kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiğini açıklayan Selimi, “Şu ana kadar Serpol Zehab'da 50 kişi, Kasr-ı Şirin'de 45 kişi, Gilan Garb'de ise 61 kişinin yaralandı ve hastanelere sevk edildi. Raporlarımıza göre depremin büyük bir hasar bırakmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.

71'inci Tugay Komutanı Yardımcısı, yaptığı açıklamada, “Serpol Zehab şehrindeki arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli yardımlar yapıldı ve çalışmalarımız devam ediyor. Şok geçiren ve yaralanan vatandaşlarımızı hastaneye sevk ettik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran Eğitim Bakanlığı, Kirmanşah bölgesinde okulların bir günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

Abdulkadir Hacıoğlu - Celalettin Erduş