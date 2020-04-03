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İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek korona virüsüne yakalandı

İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek korona virüsüne yakalandı
İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek korona virüsüne yakalandı

İran'ın Yazd şehrinde 2 hafta önce dünyaya gelen 800 gram ağırlığındaki bir bebeğin korona virüsü testi pozitif çıktı.

Korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 134 kişinin hayatını kaybettiği İran'da Yazd şehrinde 2 hafta önce dünyaya gelen 800 gram ağırlığındaki bir bebeğin korona virüsüne yakalandığı bildirildi. Sadugi Üniversitesi Tıp Fakültesi Başkan Yardımcısı Doktor Mahmud Nuri Şadkam bebeğin prematüre olarak 2 hafta önce dünyaya geldiğini belirterek, "Bebeğin annesinin korona virüsü taşıdığından şüpheleniliyordu. Bebeğin iyi olduğu düşünüyorduk ancak yapılan testler sonucunda bebeğin Covid-19 testi pozitif çıktı" dedi. Virüs taşıdığı tespit edilen bebeğin Yazd Şehid Sadugi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gözetim altında olduğu aktarıldı.

Öte yandan İran'da açıklanan son verilere göre ülke genelinde ölü sayısı 3 bin 294'e, vaka sayısı ise 53 bin 183'e yükseldi.

Aynur Sena Çabuk
 

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