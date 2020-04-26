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İran'da 800 gram ağırlığındaki prematüre bebek korona virüsü yendi

İran'da 800 gram ağırlığındaki prematüre bebek korona virüsü yendi
İran'da 800 gram ağırlığındaki prematüre bebek korona virüsü yendi

İran'da 40 gün önce korona virüse yakalanan prematüre bebeğin korona virüsü yendiği duyuruldu.

İran'da Yazd şehrinde geçtiğimiz Mart ayında 800 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya gelen ve korona virüse yakalandığı belirtilen bebeğin virüsü yendiği açıklandı. Sadugi Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doktor Mahmud Nuri Şadkam, bebeğin annesinin de korona virüs taşıdığını ve bebeğe yapılan testlerin pozitif çıkmasının ardından tedavilerine başlandığı belirtti. Bebeğin ve annesinin korona virüsü yendiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Dr. Şadkam, "İnsanlar korona virüsün bulaşmasını önlemek için sosyal mesafe kurallarına uymalı" uyarısında bulundu.

Bebeğin şu anda 1 kilo 200 gram ağırlığında olduğunu ifade eden Şadkam, "Bu gelişmenin büyük bir bölümü hemşirelerin ve doktorların çabalarının sonucu" dedi.

Öte yandan, İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 5 bin 710'a yükselirken, vaka sayısı 90 bin 481 olarak açıklandı.

Aynur Sena Çabuk

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