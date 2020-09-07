İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran'da 9 eyalette yeniden sandık başına gidilecek

İran'da 9 eyalette yeniden sandık başına gidilecek
İran'da 9 eyalette yeniden sandık başına gidilecek

İran Seçim Kurulu Genel Sekreteri Seyyid İsmail Musevi, 11. dönem Meclis seçimlerinde ikinci tura kalan milletvekilleri için 9 eyalette yeniden sandık başına gidileceğini duyurdu.

İran'da 21 Şubat'ta 11. dönem Meclis seçimleri yapılmış, 9 eyalette seçimler ikinci tura kalmıştı. İran Seçim Kurulu Genel Sekreteri Seyyid İsmail Musevi yaptığı açıklamada, 11. dönem meclis seçimlerinde ikinci tura kalan milletvekilleri için 9 eyalette tekrar sandık başına gidileceğini duyurdu. Musevi, “Doğu Azarbeycan, İsfahan, Elburz, İlam, Zencan, Huzistan, Kürdistan, Kirmanşah ve Gülistan Eyaletleri'nde ikinci tura kalan milletvekilleri için yeniden seçime gidilecek. Söz konusu 9 eyalette seçimlerin yapılabilmesi için gerekli hazırlıklar yapıldı” dedi.

Korona virüs salgınının gölgesinde yapılacak olan seçimler için gerekli önlemlerin alındığını belirten Musevi, “Sağlık Bakanlığı ile birlikte seçim yapılacak bölgelerde sağlık protokollerinin uygulanması için gerekli genelgeyi eyaletlere gönderdik. Sandık başına oy kullanmak için gelecek olan vatandaşlar yanlarında dezenfektan, maske ve eldiven getirsinler” ifadelerini kullandı.

Aynur Sena Çabuk

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.